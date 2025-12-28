Συγκίνηση στο 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης» – Φωτογραφίες/βραβεύσεις

Το 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης» ολοκληρώθηκε, προσφέροντας όμορφες μπασκετικές στιγμές και – κυρίως – συγκίνηση και αναμνήσεις για τον αδικοχαμένο άγγελο Νίκο Μοίραλη.

28 Δεκ. 2025 21:44
Pelop News

Ηταν όλοι εκεί, στο κλειστό γυμναστήριο της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, προκειμένου να τιμήσουν και φέτος τη μνήμη ενός μπασκετικού αγγέλου, μιας χαμογελαστής ψυχής, του Νίκου Μοίραλη, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Οι στιγμές στο τουρνουά Εφήβων U18 ήταν συγκινητικές και όλοι οι συμμετέχοντες αφιέρωσαν τη συμμετοχή τους στον αδικοχαμένο νέο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από μια 5ετία. Στο γήπεδο ήταν και οι γονείς και μέλη της οικογένειας του Νίκου, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους για την αγάπη του κόσμου.

Για την ιστορία, το τουρνουά κατέκτησε ο ΠΑΣ Ιωνικός που νίκησε στον τελικό τον Προμηθέα με 81-78 . Τα 10λεπτα: 14-12, 37-38 (ημ.), 56-57, 78-81.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Γριτσώνης 8, Κωσταρίδης 18, Νικολόπουλος 14, Παπαθεοδώρου, Αγγελετόπουλος, Μπίκης 4, Καρράς 1, Κουτρουμπάνος 2, Χαλκιόπουλος 7, Ψαθογιαννάκης 4, Κατσιγιαννης 20.

ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΄80 (Καρέτσος): Τσιντζέλης, Τσάκαλος 16, Μπαρούχας, Καρέτσος 20, Περιβόλας 2, Τσεντζέλης 4, Λανόπουλος, Πολύζος 26, Κουρουμπλής 13, Παΐσιος, Σουράβλιας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Βασίλης Πολύζος του ΠΑΣ Ιωνικού, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του από τον «Νουρέγιεφ» του ελληνικού μπάσκετ Κώστα Πετρόπουλο

Ο ΠΑΣ Ιωνικός κατέκτησε την πρωτιά

Ο Προμηθέας κατέλαβε τη 2η θέση στο τουρνουά

Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ Κώστας Μαρλαφέκας στην ομιλία του

Τάκης Πετρόπουλος, Μάικ Κατσιγιάννης και Κώστας Πετρόπουλος

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης έδωσε το βραβείο στην οικοδέσποινα Ενωση για την 3η θέση

Ο προπονητής του Απόλλωνα Γιάννης Καλλίγας και ο προπονητής της Ενωσης Βαγγέλης Φλωράτος

Ο – εκτός απροόπτου – νέος ξένος της Ενωσης Ράιαν Αλεν με τον προπονητή της ομάδας Κώστα Ρουμελιώτη

Πολύς κόσμος στο κλειστό γυμναστήριο στα Κρύα Ιτεών

Τα έπαθλα του τουρνουά και η φανέλα του Νίκου Μοίραλη στον Προμηθέα ε τις υπογραφές των παικτών

