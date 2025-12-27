Συγκλονιστικές στιγμές στο Άνφλιντ: Τα παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς, ΒΙΝΤΕΟ

Μόλις λίγοι μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Ντιόγκο Ζότα έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα.

Τότε επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Για την αγωνιστική της Boxing Day στην Premier League η Λίβερπουλ και η Γουλβς αναμετρήθηκαν και όπως ήταν φυσικό η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη και στις δύο πλευρές.

Οι δύο γιοι του Ντιόγκο Ζότα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τις μασκότ των ομάδων, σε μια συμβολική και βαθιά συγκινητική κίνηση προς τιμήν του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού.

Το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, με το χειροκρότημα να διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε πανό με το πρόσωπο του Ζότα, υπενθυμίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε και στους δύο συλλόγους.

Στο γήπεδο βρέθηκε και η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, που ήταν και εκείνη φορτισμένη. Στο 20ο λεπτό σηκώθηκε όρθιο όλο το γήπεδο για να χειροκροτήσει, αφού το νούμερο 20 ήταν αυτόν που φορούσε σε όλη την καριέρα του ο Πορτογάλος φορ.

Diogo Jota’s two sons were among the mascots for Liverpool’s meeting with Wolves at Anfield ❤️ It is the first time that the two clubs have met since the 28-year old’s passing earlier this year. pic.twitter.com/n6XpXCJBv6 — Balls.ie (@ballsdotie) December 27, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



