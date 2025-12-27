Συγκλονιστικές στιγμές στο Άνφλιντ: Τα παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς, ΒΙΝΤΕΟ

Μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τις μασκότ των ομάδων, σε μια συμβολική και βαθιά συγκινητική κίνηση ατη μνήμη του Πορτογάλου επιθετικού

Συγκλονιστικές στιγμές στο Άνφλιντ: Τα παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς, ΒΙΝΤΕΟ
27 Δεκ. 2025 18:59
Pelop News

Μόλις λίγοι μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Ντιόγκο Ζότα έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα.

Τότε επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Για την αγωνιστική της Boxing Day στην Premier League η Λίβερπουλ και η Γουλβς αναμετρήθηκαν και όπως ήταν φυσικό η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη και στις δύο πλευρές.

Οι δύο γιοι του Ντιόγκο Ζότα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τις μασκότ των ομάδων, σε μια συμβολική και βαθιά συγκινητική κίνηση προς τιμήν του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού.

Το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, με το χειροκρότημα να διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε πανό με το πρόσωπο του Ζότα, υπενθυμίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε και στους δύο συλλόγους.

Στο γήπεδο βρέθηκε και η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, που ήταν και εκείνη φορτισμένη. Στο 20ο λεπτό σηκώθηκε όρθιο όλο το γήπεδο για να χειροκροτήσει, αφού το νούμερο 20 ήταν αυτόν που φορούσε σε όλη την καριέρα του ο Πορτογάλος φορ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:59 Συγκλονιστικές στιγμές στο Άνφλιντ: Τα παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς, ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν, ΒΙΝΤΕΟ
18:36 Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στη Γουατεμάλα έπειτα από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι
18:24 Ιταλία: Συλλήψεις για οικονομική στήριξη της Χαμάς, είχαν συγκεντρώσει 7 εκατ. ευρώ!
18:12 Τότε επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
18:00 Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»: Λείπει ειδικευμένο προσωπικό
17:48 Βαλένθια: Σοκ, σκοτώθηκε ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν με τα τρία παιδιά του
17:36 Βαρδούσια: Ανασύρθηκαν οι σοροί, θρήνος και ερωτήματα για το μεγάλο κακό
17:24 «Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές κι έχω άλλες πέντε« ατάκες Μικρούτσικου που θα συζητηθούν
17:12 Η μεγάλη έξοδος των Αθηναίων: Τα Χριστούγεννα έφυγαν περισσότεροι οδικώς σε σχέση με πέρσι
17:00 Πάτρα: Γιατί όχι ο σταθμός στον Άγιο Διονύσιο;
16:48 Είχε στις βαλίτσες της πάνω από 24 κιλά κάνναβης και πιάστηκε σαν τον ποντικό στη φάκα!
16:36 «Πικρόχολα σχόλια για εμένα και για άλλες γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερες ηλικίες» η απάντηση της Τσιμπρικίδου
16:24 Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελβετίας τονίζει ότι η χώρα του δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της!
16:12 «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τα νέα δεδομένα με τα μπλόκα των αγροτών, όλα όσα ισχύουν
16:00 Έκπληξη με ελληνικό χρώμα στο Παρίσι: Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Αλιάγα
15:48 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Καλαμαριά: 67χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε κρεοπωλείο
15:36 Ταχύτερα ΤΕΠ στο ΕΣΥ: Στην Πάτρα κάτω από 2 ώρες η εξυπηρέτηση – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία
15:24 Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία μετά τη βύθιση πλοιαρίου σε σφοδρή κακοκαιρία
15:16 Πάτρα: Γιορτινές μέρες στο Πολύεδρο – Τέχνη, μουσική και δράσεις μέχρι την Πρωτοχρονιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ