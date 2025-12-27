Τότε επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Στο στρατόπεδο του Μιλγουόκι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πιθανό να συμβεί στο παιχνίδι των Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς (28/12, 3:00).

Όπως αναφέρει ο Έρικ Νεμ, εφόσον πάρει το ιατρικό ΟΚ από το επιτελείο των ελαφιών, ο Greek Freak αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι κόντρα στους “ταύρους”.

Ο Αντετοκούνμπο είχε υποστεί θλάση στη γάμπα στις αρχές του Δεκέμβρη, με τους Μπακς να βλέπουν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 12-19, στο διάστημα της απουσίας του.

As long as he can clear the pregame tests, the Bucks expect Giannis Antetokounmpo to return from a right calf strain and play on Saturday vs. the Bulls, league and team sources confirm. At @TheAthletic: https://t.co/Fufr5o2rp0 — Eric Nehm (@eric_nehm) December 27, 2025

