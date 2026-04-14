Συγκλονιστικό το «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη: «Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα», ΒΙΝΤΕΟ

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου θρηνούν την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, Στέφανο Μπορμπόκη μόλις στα 59 του χρόνια.

Στην κηδεία του παρευρέθηκαν παλαίμαχοι παίκτες του ΠΑΟΚ, μέλη της διοίκησης και φίλοι του Δικεφάλου, ενώ συγκλόνισε μουσικός, ο οποίος με το μπουζούκι του έπαιξε το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη, «Γενέθλια», το οποίο μιλά για ένα «αετόπουλο πληγωμένο στο χώμα».

