Το τελευταίο «αντίο» στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ήταν εκεί μέχρι και ο σκύλος του! ΒΙΝΤΕΟ

14 Απρ. 2026 17:56
Pelop News

Στο Βελιγράδι σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, μια από τις σημαντικές προσωπικότητες του σερβικού μπάσκετ, ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, οδηγήθηκε στην «τελευταία της κατοικία». Συνολικά ο χώρος του μπάσκετ της χώρας -και όχι μόνο- βρέθηκε σύσσωμο στην κηδεία του 67χρονου προπονητή, που έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026)

Στην κηδεία του που πραγματοποιήθηκε σήμερα (14.04.2026) το “ύστατο χαίρε” είπαν στον Σέρβο προπονητή μεγάλα πρόσωπα του μπάσκετ της χώρας, του χώρου του αθλητισμού, της πολιτικής, αλλά και της κοινωνικής ζωής του τόπου, οι οποίοι βρέθηκαν νωρίτερα και σε μια τελετή μνήμης, που έγινε στο δημαρχείο της πόλης .

Συγκεκριμένα μεταξύ των παρευρισκομένων, ήταν και ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ήταν εμφανώς έντονα συγκινημένος. Από πλευράς Παρτίζαν, όπου ήταν και η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε, παρών δήλωσαν ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, καθώς επίσης και ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Ζάρκο Πάσπαλι.

Από τους αθλητές των «ασπρόμαυρων», στην τελετή βρέθηκαν οι Αλεξέι Ποκουσέφσκι, Μπρούνο Φερνάντο, Τόνι Τζεκίρι, Κάρλικ Τζόουνς, καθώς και ο αρχηγός, Βάνκα Μαρίνκοβιτς.


Η σύζυγός του αείμνηστου προπονητή, Άνα, και ο γιος τους, Λούκα, μπήκαν τελευταίοι στην αίθουσα. Με την είσοδό τους, όλοι οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι σε ένδειξη σεβασμού!

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή, που στην κηδεία του Βουγιόσεβιτς εμφανίστηκε ο σκύλος του Σέρβου προπονητή, μια εικόνα που συγκλόνισε τους πάντες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ