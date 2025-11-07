Συγκλονίζει η ιατροδικαστική για τον 20χρονο Μάριο: Επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα και καρδιά – Ενώπιον του ανακριτή οι δράστες

Βαθιά συγκίνηση και οργή επικρατούν στη Χαλκίδα, όπου συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου μετά από οπαδικό επεισόδιο που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Το πρωί της Παρασκευής, τρεις από τους οκτώ συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αναμένεται να απολογηθούν το Σάββατο, την ίδια μέρα που θα τελεστεί και η κηδεία του νεαρού.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει τη βιαιότητα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 20χρονος υπέστη τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο — τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

Ο Μάριος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όμως ήταν ήδη νεκρός. Η έκθεση επιβεβαιώνει τη σκληρότητα της επίθεσης που δέχθηκε, αφήνοντας πίσω της σοκ και αγανάκτηση.

Η κηδεία του 20χρονου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα.

Η οικογένεια και οι φίλοι του ζητούν να παραβρεθούν όλοι φορώντας μαύρα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και δικαιοσύνης.

Ενταση στα δικαστήρια

Σήμερα το πρωί, δεκάδες φίλοι του Μάριου βρέθηκαν στα δικαστήρια της Χαλκίδας, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Λίγο μετά την άφιξη των τριών κατηγορουμένων, περίπου 15 άτομα προσπάθησαν να εισέλθουν στον προαύλιο χώρο, όμως η αστυνομία τους απομάκρυνε με εντολή ασφαλείας.

Ανάμεσά τους και ο νεαρός που χθες είχε φωνάξει «είστε δολοφόνοι» κατά τη διάρκεια της απολογίας των υπολοίπων κατηγορουμένων — φωνή που, όπως λένε οι κάτοικοι, αντηχεί την οργή μιας ολόκληρης πόλης.

