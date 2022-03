Συγκλονίζει η μαρτυρία του φίλου του δημοσιογράφου που σκοτώθηκε στην Ουκρανία: «Είδα ότι έχει πυροβοληθεί, δεν ξέρω πώς είναι» – BINTEO

Χωρίς να γνωρίζει ακόμα ότι ο άλλος δημοσιογράφος είναι νεκρός, ο Χουάν Αρρεντόντο συνεχίζει: «Περάσαμε ένα σημείο ελέγχου και άρχισαν να μας πυροβολούν. Έτσι, ο οδηγός έστριψε και συνέχισαν να μας πυροβολούν».

«Έχει πυροβοληθεί και έχει μείνει πίσω»

Από το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, ο άνθρωπος αυτός μιλάει την ώρα που γιατροί περιποιούνται τα τραύματά του. Για τον φίλο του που έπεσε νεκρός -αλλά ακόμα ο ίδιος δεν το γνωρίζει- λέει: «Ο φίλος μου είναι ο Μπρεντ Ρενό και έχει πυροβοληθεί και έχει μείνει πίσω. Δεν ξέρω πώς είναι. Είδα ότι έχει πυροβοληθεί στον λαιμό, χωριστήκαμε. Εμένα με μετέφερε ένα ασθενοφόρο»…

Ο Μπρεντ Ρενό είχε ήδη αφήσει την τελευταία πνοή του από τους πυροβολισμούς, στο προάστιο του Κιέβου, Ίρπιν, χωρίς ωστόσο εκείνος να γνωρίζει ότι ότι ο φίλος του είναι νεκρός.

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58

— annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022