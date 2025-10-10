Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό

10 Οκτ. 2025 11:21
Pelop News

Αν θες να ξέρεις ποιο τιμολόγιο ρεύματος ή φυσικού αερίου είναι πραγματικά το πιο συμφέρον για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, δεν χρειάζεται να ψάχνεις ανάμεσα σε διαφημίσεις και προσφορές.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) δημιούργησε μια επίσημη πλατφόρμα όπου μπορείς να δεις σε πραγματικό χρόνο όλα τα τιμολόγια που προσφέρουν οι πάροχοι και να υπολογίσεις ποιο σε συμφέρει περισσότερο.

Τι προσφέρει η εφαρμογή

Η υπηρεσία energycost.gr σού επιτρέπει να συγκρίνεις:

  • Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς ή εμπορικούς πελάτες χαμηλής τάσης,
  • Τιμολόγια φυσικού αερίου για οικιακή ή επαγγελματική χρήση,
  • Τιμές με ή χωρίς εκπτώσεις συνέπειας και πάγια χρέωση,
  • Καθώς και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που συνδέονται με την κατανάλωση.

Πώς να βρεις το φθηνότερο τιμολόγιο για σένα – Οδηγός βήμα-βήμα

Δες εδώ όλα τα βήματα αναλυτικά για την εφαρμογή ρεύματος
