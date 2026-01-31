Συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης, ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 στην Αθήνα.

31 Ιαν. 2026 15:36
Pelop News

Τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος, έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη. Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίστηκε ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών και πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν στελέχη της κυβέρνησης, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας, ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου και η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Σδούκου.

Στη σύνθεση περιλαμβάνονται ακόμη στελέχη με οργανωτικό, επικοινωνιακό και επιτελικό ρόλο, όπως οι Στέλιος Κονταδάκης, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Παναγιώτης Λεμπέσης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, Νίκος Ρωμανός, Χάρης Χατζηχαραλάμπους, Έλενα Σώκου, Νίκος Παπουτσής, Ευθύμιος Αλεξανδρής και Κώστας Τσιαγκλιώτης.

Παράλληλα, στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετέχουν μέλη της Εκτελεστικής και Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, καθώς και στελέχη με μακρά πορεία στον κομματικό μηχανισμό, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Πολιτόπουλος, Όλγα Βησσαράκη, Φρόσω Σακελλαρίου, Διαμαντής Βαχτσιαβάνος και Γιάννης Γκιάτας.

Τον συντονισμό από την πλευρά του πρωθυπουργικού επιτελείου ενισχύουν στελέχη όπως ο Μιχάλης Μπεκίρης, η Κύρα Κάπη, ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Θανάσης Νέζης και ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Ιωάννης Σμυρλής.

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να αποτελέσει κομβική πολιτική διαδικασία για τον προγραμματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική του κόμματος ενόψει της επόμενης περιόδου.

