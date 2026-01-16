Σύγκρουση δύο φορτηγών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου – Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύγκρουση δύο φορτηγών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου – Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο
16 Ιαν. 2026 14:49
Pelop News

Σύγκρουση δύο φορτηγών οχημάτων καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο 44,5ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Λόγω του τροχαίου ατυχήματος, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, καθώς έχει διακοπεί η κίνηση στη δεξιά λωρίδα καθώς και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποκαταστήσουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

