Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 41 και 51 ετών για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες. Η σύλληψη έγινε όταν ο 51χρονος πιάστηκε να προμηθεύει τον 41χρονο με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σε σωματικούς ελέγχους και σε έρευνα στην οικία του 51χρονου, που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 10,4 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 740 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, κινητό τηλέφωνο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης.

Η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, άνδρες του οποίου πραγματοποίησαν και τη σύλληψη των δύο ανδρών.

