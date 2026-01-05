Συλλήψεις για κλοπές σε Κάτω Αχαΐα και Σαγέικα

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν από την Αστυνομία για ξεχωριστές υποθέσεις κλοπής, με τα περιστατικά να έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες το μεσημέρι στα Σαγέικα Δυτικής Αχαΐας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο ερευνών για κλοπές που είχαν καταγραφεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο πρώτος συλληφθείς φέρεται να αφαίρεσε το απόγευμα της 3ης Ιανουαρίου 2026, στην Κάτω Αχαΐα, ένα κινητό τηλέφωνο από ανήλικο άτομο.

Ο δεύτερος άνδρας κατηγορείται ότι το πρωί της 4ης Ιανουαρίου 2026 αφαίρεσε από αποθήκη στην Κάτω Αχαΐα οκτώ σετ ψησίματος, προκαλώντας υλική ζημία στον ιδιοκτήτη του χώρου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Την προανάκριση για τις υποθέσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



