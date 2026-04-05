Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι των αστυνομικών αρχών στην Αχαΐα για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα δύο νέες συλλήψεις το Σάββατο, 4 Απριλίου 2026.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα στο κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους περίπου 0,5 γραμμαρίων.

Παράλληλα, στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας ακινητοποίησαν για έλεγχο έναν ημεδαπό άνδρα. Στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

2,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε μείγμα καπνού και κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπους αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

