Συλλήψεις σε Πάτρα και Ηλεία για επικίνδυνη οδήγηση: Χωρίς άδεια, πινακίδες και αριθμό πλαισίου τα οχήματα

Δύο συλλήψεις για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σημειώθηκαν σε Πάτρα και Βάρδα. Οι οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται χωρίς άδεια, πινακίδες και στοιχεία ταυτοποίησης των οχημάτων τους.

24 Οκτ. 2025 12:54
Pelop News

Νέα περιστατικά παράνομης οδήγησης καταγράφηκαν σε Πάτρα και Ηλεία, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι της Τροχαίας και της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων αποκάλυψαν οχήματα χωρίς άδεια, πινακίδες και αριθμό πλαισίου.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας συνέλαβαν χθες το μεσημέρι έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος εμπλέχθηκε σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και ότι το αυτοκίνητό του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Την ίδια ημέρα, στη Βάρδα Ηλείας, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων συνέλαβαν επίσης έναν ημεδαπό, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο αγνώστου ιδιοκτήτη, στο οποίο δεν υπήρχε αριθμός πλαισίου και κινητήρα.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι οδηγοί οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, ενώ τα οχήματα κατασχέθηκαν.
