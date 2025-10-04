Συλλήψεις στο Αίγιο για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις

Δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αίγιο, έπειτα από εντάλματα που εκκρεμούσαν σε βάρος ημεδαπών για διαφορετικές υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αχαΐας. Με την απόφαση αυτή του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών για παραβίαση υποχρέωσης διατροφής κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Την ίδια ημέρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε επίσης καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αχαΐας. Σύμφωνα με αυτήν, της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 19 μηνών για υπόθεση κλοπής.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

