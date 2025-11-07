Σύλληψη 17χρονου για απόπειρα ληστείας με μαχαίρι στο κυλικείο του ΑΠΘ

Απόπειρα ληστείας από έναν 17χρονο εναντίον ενός 20χρονου φοιτητή στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ο ανήλικος, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προσέγγισε το θύμα κρατώντας μαχαίρι και του ζήτησε τα χρήματά του, προκαλώντας στιγμιαίο πανικό στο χώρο.

Η αποφασιστική αντίδραση του 20χρονου, ο οποίος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, ανάγκασε τον δράστη να εγκαταλείψει τον τόπο του συμβάντος και να διαφύγει προσωρινά. Το θύμα ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 17χρονο λίγο αργότερα, στο πλαίσιο αυτοφώρου.

Η προανάκριση από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αποκάλυψε ότι ο ανήλικος ενήργησε μόνος του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας. Παράλληλα, συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

