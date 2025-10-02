Σύλληψη 17χρονου στην Πάτρα με ναρκωτικά – Στο αυτόφωρο και η μητέρα του

Στην Πάτρα συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας 17χρονος, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκαν στην κατοχή του νεαρού 3,9 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου, καθώς κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



