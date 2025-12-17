Σύλληψη 27χρονου για απειλή βόμβας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ο ύποπτος εντοπίστηκε από περιγραφές σεκιουριτά. Το σακίδιο βρέθηκε δίπλα σε κολέγιο όπου διεξαγόταν ημερίδα με υπουργούς

Σύλληψη 27χρονου για απειλή βόμβας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
17 Δεκ. 2025 22:54
Pelop News

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά από απειλητικό σημείωμα που εντοπίστηκε σε σακίδιο, προειδοποιώντας για έκρηξη σε κτίριο στον αριθμό 205. Το σακίδιο βρέθηκε δίπλα σε ιδιωτικό κολέγιο, όπου εκείνη την ώρα πραγματοποιούταν ημερίδα με συμμετοχή υπουργών, μεταξύ των οποίων η Νίκη Κεραμέως και η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έκλεισε μία λωρίδα κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλος ασφαλείας αντιλήφθηκε έναν άνδρα να αφήνει το σακίδιο και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, δίνοντας περιγραφή του υπόπτου.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν 27χρονο που ταίριαζε στην περιγραφή και κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή. Ο νεαρός συνελήφθη ως ύποπτος για την απειλή.

Οι έλεγχοι στο σακίδιο και στην περιοχή συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:00 Χριστούγεννα χωρίς τύψεις: Πέντε διατροφικοί μύθοι που πρέπει να ξεχάσετε
23:50 Τα 5+1 πρόσωπα που έψαξαν περισσότεροι οι Έλληνες στο Google το 2025
23:38 Δένδιας: Εθνική υποχρέωση η μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις
23:26 Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις της ΡΑΑΕΥ για τους μετρητές ρεύματος
23:10 Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα «My Voice My Choice»
22:54 Σύλληψη 27χρονου για απειλή βόμβας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
22:44 Γαλλία: 343 γυναίκες κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για προσβλητικές δηλώσεις σε φεμινίστριες
22:35 Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Ιταλία
22:26 ΗΠΑ: Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον πρώην διευθυντή νεκροτομείου του Χάρβαρντ για κλοπή και πώληση ανθρωπίνων μελών
22:17 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι επτά κατηγορούμενοι με βαρείς όρους και εγγυήσεις
22:08 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία
21:57 Τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ την Πέμπτη στη Ριτσώνα
21:49 Αλεξανδρούπολη: Aπό καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας ο θάνατος του 4χρονου, συνελήφθη η μητέρα
21:36 Τριάδα της ΝΕΠ στην προεθνική πόλο Κορασίδων Κ16
21:35 Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο
21:31 Μεγάλη νίκη για τους Ανδρες της ΝΕΠ με… ροπαλιά επί του Ηρακλή
21:28 Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη
21:20 Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο
21:13 Υπερψηφίστηκε η ίδρυση του AI Factory Pharos – Παπαστεργίου: Άλμα για την Ελλάδα στην τεχνητή νοημοσύνη
21:05 Νίκος Παππάς: Νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή για το περιστατικό στο Στρασβούργο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ