Σύλληψη 27χρονου για απειλή βόμβας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά από απειλητικό σημείωμα που εντοπίστηκε σε σακίδιο, προειδοποιώντας για έκρηξη σε κτίριο στον αριθμό 205. Το σακίδιο βρέθηκε δίπλα σε ιδιωτικό κολέγιο, όπου εκείνη την ώρα πραγματοποιούταν ημερίδα με συμμετοχή υπουργών, μεταξύ των οποίων η Νίκη Κεραμέως και η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έκλεισε μία λωρίδα κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλος ασφαλείας αντιλήφθηκε έναν άνδρα να αφήνει το σακίδιο και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, δίνοντας περιγραφή του υπόπτου.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν 27χρονο που ταίριαζε στην περιγραφή και κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή. Ο νεαρός συνελήφθη ως ύποπτος για την απειλή.

Οι έλεγχοι στο σακίδιο και στην περιοχή συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος.

