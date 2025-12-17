Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κολέγιο και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο
17 Δεκ. 2025 21:35
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα, μετά από απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε ιδιωτικό κολέγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απειλή έγινε μέσω τηλεφωνήματος ή σημειώματος, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κολέγιο και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι αρχές εκτιμούν το περιστατικό ως χαμηλής επικινδυνότητας, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:49 Αλεξανδρούπολη: Aπό καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας ο θάνατος του 4χρονου, συνελήφθη η μητέρα
21:36 Τριάδα της ΝΕΠ στην προεθνική πόλο Κορασίδων Κ16
21:35 Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο
21:31 Μεγάλη νίκη για τους Ανδρες της ΝΕΠ με… ροπαλιά επί του Ηρακλή
21:28 Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη
21:20 Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο
21:13 Υπερψηφίστηκε η ίδρυση του AI Factory Pharos – Παπαστεργίου: Άλμα για την Ελλάδα στην τεχνητή νοημοσύνη
21:05 Νίκος Παππάς: Νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή για το περιστατικό στο Στρασβούργο
21:04 Basketball Champions League: Ο Προμηθέας πάτησε τη Ρίτας και έκλεισε θέση στα play in
21:00 Χριστούγεννα 2025 στην Πάτρα: Οι καλύτερες γιορτινές επιλογές για το ρεβεγιόν της παραμονής
20:49 Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την ενέργεια του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά
20:40 Ο Δήμος Αιγιαλείας για την συνάντηση με τον Κυρανάκη για τον Οδοντωτό
20:33 Θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
20:25 21χρονος τραγουδιστής καταθέτει μήνυση κατά γνωστού καλλιτέχνη για ανήθικες πράξεις και προτάσεις
20:17 Επιμελητήριο Αχαΐας: Από το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Σύγκλισης
20:10 Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου, η κατάσταση της υγείας του
20:01 ΑΑΔΕ: Πληρώθηκε η 4η δόση επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου, τι πρέπει να κάνουν αγρότες και πρατήρια
19:53 Κλειστά τα θέατρα στις 27 Δεκεμβρίου: Απεργούν οι ηθοποιοί, αντιδράσεις από τους παραγωγούς
19:44 Μητσοτάκης: Δείτε το ασημένιο γούρι για το 2026 που μοίρασε στους βουλευτές της ΝΔ – ΦΩΤΟ
19:36 ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 αγρότες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ