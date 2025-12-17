Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα, μετά από απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε ιδιωτικό κολέγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απειλή έγινε μέσω τηλεφωνήματος ή σημειώματος, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κολέγιο και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι αρχές εκτιμούν το περιστατικό ως χαμηλής επικινδυνότητας, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



