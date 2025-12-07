Σύλληψη 53χρονου για τηλεφωνικές απάτες στα Γρεβενά

Εντοπίστηκαν όπλα και χρήματα στην κατοχή του.

Σύλληψη 53χρονου για τηλεφωνικές απάτες στα Γρεβενά
07 Δεκ. 2025 13:03
Pelop News

Στη σύλληψη 53χρονου αλλοδαπού, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες τηλεφωνικά, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή των Γρεβενών. Ο συλληφθείς είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο συνεργών του, ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πολίτες δέχονταν τηλεφωνήματα από άγνωστο άνδρα που παρουσιαζόταν ως γιατρός, ισχυριζόμενος ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε τραυματιστεί και απαιτούνταν άμεσα μεγάλα χρηματικά ποσά για χειρουργική επέμβαση. Τα τηλεφωνήματα ενισχύονταν από γυναίκα που προσποιούνταν το θύμα συγγενικό πρόσωπο, προκειμένου να πείσει τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα.

Μετά τις καταγγελίες, οι αρχές συγκρότησαν ειδικές ομάδες από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και το Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών, συλλέγοντας πληροφορίες για τα άτομα που θα παραλάμβαναν τα χρήματα. Ο 53χρονος συνελήφθη αφού μετέβη σε σημείο που του είχαν υποδείξει οι συνεργοί του για να παραλάβει χρηματικό ποσό 1.790 ευρώ από 78χρονη.

Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

