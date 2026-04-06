Σύλληψη άνδρα στην Πάτρα με μαχαίρι 32 εκατοστών

Εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι μήκους 32 εκατοστών σε αστυνομικό έλεγχο

06 Απρ. 2026 15:36
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργήθηκε στον άνδρα, βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 32 εκατοστών, το οποίο και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
