Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα

Στη σύλληψη ενός 17χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στον ανήλικο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

