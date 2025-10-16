Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης

Ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε ένταση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, καθώς ένορκος συνελήφθη αφού τράβηξε φωτογραφία μέσα στην αίθουσα λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία κλήρωσης των ενόρκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένορκος, που βρισκόταν καθισμένος στο ακροατήριο, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και προέβη στη λήψη φωτογραφίας, παρά την αυστηρή απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών στον χώρο του Δικαστηρίου.

Η ενέργειά του έγινε αμέσως αντιληπτή από την έδρα, η οποία ζήτησε την παρέμβαση αστυνομικού για να ελέγξει το κινητό. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε όντως τραβηχτεί φωτογραφία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και στη μεταφορά του στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο ένορκος θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις για την παραβίαση της διαδικασίας.

