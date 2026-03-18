Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου , όταν ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μετά από απόπειρα διάρρηξης οικίας και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

18 Μαρ. 2026 14:33
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αμαλιάδα, έπειτα από συντονισμένες έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2026, όταν ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μετά από απόπειρα διάρρηξης οικίας και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Πέντε κλοπές, μία απόπειρα και μία διάρρηξη αποθήκης

Από την προανάκριση που ακολούθησε, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε αναπτύξει εγκληματική δράση το τελευταίο τρίμηνο.

Ειδικότερα, φέρεται να διέπραξε συνολικά επτά υποθέσεις:

  • πέντε κλοπές σε οικίες,

  • μία απόπειρα κλοπής,

  • μία κλοπή σε αποθηκευτικό χώρο.

Η δράση του τοποθετείται χρονικά από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη σύλληψή του, στις 17 Μαρτίου 2026.

Τι αφαιρούσε από τα σπίτια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος αφαιρούσε, κατά περίπτωση:

  • ηλεκτρικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις,

  • χρηματικά ποσά και τραπεζική κάρτα,

  • οικιακά είδη και εργαλεία,

  • ποσότητες ελαιολάδου,

  • καθώς και άλλα αντικείμενα αξίας.

Σε μία ακόμη περίπτωση, επιχείρησε να διαρρήξει κατοικία, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του.

Στον Εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή του κατηγορουμένου και σε άλλες παρόμοιες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή.

