Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Στην περιοχή της Νέας Ιωνίας συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, 54χρονη αλλοδαπή και 37χρονος ομοεθνής της, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών που λάμβαναν χώρα σε οικία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και κατόπιν έρευνας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 54χρονη αλλοδαπή και 37χρονος ομοεθνής της, οι οποίοι εντοπίστηκαν τη Δευτέρα (8/12) στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Όπως προέκυψε, η 54χρονη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός σε οικία υπερηλίκων στην περιοχή από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– πλήθος κοσμημάτων,

– αναδιπλούμενο μαχαίρι και

– 2 συσκευές τηλεφώνων εκ των οποίων η μία παλαιάς τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

