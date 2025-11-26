Συλλογικές συμβάσεις: Συμφωνία κυβέρνησης με κοινωνικούς εταίρους, ανακοινώσεις σήμερα
Κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως μαζί με τους επικεφαλής των κύριων κοινωνικών εταίρων
Η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων εργασίας, η οποία θα ανακοινωθεί σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στις 10:30 π.μ.
Η ανακοίνωση θα γίνει σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως μαζί με τους επικεφαλής των κύριων κοινωνικών εταίρων: ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ.
Κατά τη συνέντευξη θα παρουσιαστεί και ο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων, με πρώτες εφαρμογές να ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Οι 4 βασικές αλλαγές που συμφωνήθηκαν:
- Χαλάρωση κριτηρίων επέκτασης κλαδικών συμβάσεων Δραστική μείωση του απαιτούμενου ποσοστού εργοδοτικής εκπροσώπησης (από 50%+1) για να επεκτείνονται οι συμβάσεις σε όλο τον κλάδο – το μεγαλύτερο «αγκάθι» που έδιωχνε εργοδότες από τις οργανώσεις.
- Ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις σε κρίση Δυνατότητα χαμηλότερων αυξήσεων με συμφωνία κοινωνικών εταίρων και αυστηρά κριτήρια.
- Απλοποίηση ΟΜΕΔ Ταχύτερη συμφιλίωση, λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες διαιτησίες – στόχος η εξωδικαστική επίλυση.
- Ψηφιακό μητρώο χωρίς εμπόδια Απλοποίηση εγγραφών συνδικαλιστών και εργοδοτών (αναμένεται και η απόφαση ΣτΕ για τη συνταγματικότητα).
