Συλλογικές συμβάσεις: Συμφωνία κυβέρνησης με κοινωνικούς εταίρους, ανακοινώσεις σήμερα

Η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων εργασίας, η οποία θα ανακοινωθεί σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στις 10:30 π.μ.

Η ανακοίνωση θα γίνει σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως μαζί με τους επικεφαλής των κύριων κοινωνικών εταίρων: ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ.

Κατά τη συνέντευξη θα παρουσιαστεί και ο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων, με πρώτες εφαρμογές να ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Οι 4 βασικές αλλαγές που συμφωνήθηκαν:

Χαλάρωση κριτηρίων επέκτασης κλαδικών συμβάσεων Δραστική μείωση του απαιτούμενου ποσοστού εργοδοτικής εκπροσώπησης (από 50%+1) για να επεκτείνονται οι συμβάσεις σε όλο τον κλάδο – το μεγαλύτερο «αγκάθι» που έδιωχνε εργοδότες από τις οργανώσεις.

Δραστική μείωση του απαιτούμενου ποσοστού εργοδοτικής εκπροσώπησης (από 50%+1) για να επεκτείνονται οι συμβάσεις σε όλο τον κλάδο – το μεγαλύτερο «αγκάθι» που έδιωχνε εργοδότες από τις οργανώσεις. Ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις σε κρίση Δυνατότητα χαμηλότερων αυξήσεων με συμφωνία κοινωνικών εταίρων και αυστηρά κριτήρια.

Δυνατότητα χαμηλότερων αυξήσεων με συμφωνία κοινωνικών εταίρων και αυστηρά κριτήρια. Απλοποίηση ΟΜΕΔ Ταχύτερη συμφιλίωση, λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες διαιτησίες – στόχος η εξωδικαστική επίλυση.

Ταχύτερη συμφιλίωση, λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες διαιτησίες – στόχος η εξωδικαστική επίλυση. Ψηφιακό μητρώο χωρίς εμπόδια Απλοποίηση εγγραφών συνδικαλιστών και εργοδοτών (αναμένεται και η απόφαση ΣτΕ για τη συνταγματικότητα).

