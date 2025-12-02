Συλλογικές Συμβάσεις: Σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό

Στις 11 το πρωί της Τρίτης 2/12/2025, η  σύσκεψη αφορά στην Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Μητσοτάκης
02 Δεκ. 2025 8:11
Pelop News

Σε σύσκεψη με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί της Τρίτης 2/12/2024, με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στις 16:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.

Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.

