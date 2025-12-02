Συλλογικές Συμβάσεις: Σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό
Στις 11 το πρωί της Τρίτης 2/12/2025, η σύσκεψη αφορά στην Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Σε σύσκεψη με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί της Τρίτης 2/12/2024, με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Στις 16:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.
Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.
