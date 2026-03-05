Συλλυπητήρια ΕΣΗΕΠΗΝ και ΤΕΑΣ στον δημοσιογράφο Σωτήρη Παπανδρέου για την απώλεια του πατέρα του

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ (ΤΕΑΣ) εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον συνάδελφό τους Σωτήρη Παπανδρέου για την απώλεια του πατέρα του.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον αγαπητό συνάδελφο, τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών και του Ταμείου, Σωτήρη Παπανδρέου, για τον θάνατο του πατέρα του, συνταξιούχου ιερέα Αθανασίου Παπανδρέου».

