Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τους βενζινοπώλες: Μπαίνει τέλος στις κινητοποιήσεις με voucher 3.000 ευρώ και λήξη του πλαφόν στις 30 Ιουνίου

Σε συμφωνία που αποκλιμακώνει την ένταση με τον κλάδο των πρατηριούχων κατέληξε η σημερινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των δύο ομοσπονδιών των βενζινοπωλών, βάζοντας φρένο στα σενάρια για κινητοποιήσεις. Η συμφωνία βασίστηκε σε δύο κρίσιμα σημεία: στην οικονομική στήριξη των πρατηρίων για την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών και στη ρητή επιβεβαίωση ότι το προσωρινό πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν θα παραταθεί πέραν της 30ής Ιουνίου.

Η λύση που βρέθηκε προβλέπει voucher 3.000 ευρώ για κάθε πρατήριο που θα προχωρήσει εντός προθεσμίας στην απαιτούμενη αναβάθμιση, ενώ ταυτόχρονα το υπουργείο ξεκαθάρισε ότι το μέτρο του πλαφόν στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και δεν αποτελεί μόνιμη συνθήκη για την αγορά.

Μετά τη συνάντηση, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι τα έκτακτα μέτρα ελήφθησαν εξαιτίας της διεθνούς κρίσης που έχει προκαλέσει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στα καύσιμα. Όπως ανέφερε, οι μέχρι τώρα έλεγχοι δείχνουν ότι οι παραβιάσεις του πλαφόν είναι σχεδόν μηδενικές, στοιχείο που, όπως είπε, αποτυπώνει υπεύθυνη στάση από την πλευρά της αγοράς.

Ο υπουργός παραδέχθηκε, πάντως, ότι το μέτρο είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, γι’ αυτό και επέμεινε ότι πρόκειται για καθαρά προσωρινή παρέμβαση έως τις 30 Ιουνίου, όπως προβλέπεται και από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία επιβλήθηκε. Η ίδια πράξη ορίζει ότι το πλαφόν εφαρμόζεται έως το τέλος Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της αισχροκέρδειας σε καύσιμα και βασικά αγαθά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο θέμα των συστημάτων εισροών-εκροών, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδυάσει τη συγκράτηση των τιμών με μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά. Για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε η επιχορήγηση με voucher 3.000 ευρώ ανά πρατήριο, μέτρο που παρουσιάστηκε ως ουσιαστική ενίσχυση προς έναν κλάδο που καλείται να επωμιστεί πρόσθετο κόστος προσαρμογής.

Από την πλευρά των βενζινοπωλών, οι εκπρόσωποι του κλάδου ξεκαθάρισαν ότι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους έχει πιέσει ασφυκτικά μεγάλο μέρος των πρατηρίων, φέρνοντάς τα, όπως υποστήριξαν, στα όρια της επιβίωσης. Παρ’ όλα αυτά, μετά τις εξηγήσεις και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν από το υπουργείο, το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων απομακρύνεται.

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή για την αγορά καυσίμων, καθώς η διεθνής αναταραχή έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία για νέες αυξήσεις στις τιμές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτό το μέτωπο της κοινωνικής προστασίας χωρίς να οδηγήσει σε ανοιχτή σύγκρουση με τον κλάδο των πρατηριούχων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου.

