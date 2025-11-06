Συμφωνία Tραμπ με Novo Nordisk και Eli Lilly: Μείωση τιμών σε φάρμακα για παχυσαρκία και διαβήτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly για δραστική μείωση των τιμών των δημοφιλών φαρμάκων τους κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, Wegovy και Zepbound. Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε ικανοποίηση, χαρακτηρίζοντας τις εταιρείες «τις δύο μεγαλύτερες στον κόσμο» και τονίζοντας ότι οι θεραπείες GLP-1, που μιμούνται την ορμόνη GLP-1 για ρύθμιση σακχάρου και όρεξης, θα γίνουν προσιτές σε εκατομμύρια Αμερικανούς.

Οι ενέσιμες θεραπείες, που αρχικά αναπτύχθηκαν για διαβήτη αλλά κέρδισαν φήμη λόγω απώλειας βάρους, κοστίζουν σήμερα άνω των 1.000 δολαρίων μηνιαίως, περιορίζοντας την πρόσβαση σε περίπου το 40% των ενηλίκων Αμερικανών με παχυσαρκία. Με τη συμφωνία, οι τιμές θα πέσουν σε 350 δολάρια (περίπου 300 ευρώ) τον μήνα μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας TrumpRx, με προοπτική περαιτέρω μείωσης στα 250 δολάρια σε δύο χρόνια. Οι από του στόματος εκδοχές, σε στάδιο έγκρισης, θα διατίθενται για 149 δολάρια.

Η κάλυψη από τα δημόσια προγράμματα Medicare και Medicaid θα επεκταθεί σε παχύσαρκους ασθενείς με συννοσηρότητες όπως καρδιακές παθήσεις ή νεφρικά προβλήματα, με συμμετοχή 50 δολαρίων μηνιαίως για Medicare. Σε αντάλλαγμα, οι εταιρείες απαλλάσσονται από δασμούς και λαμβάνουν ταχύτερες εγκρίσεις από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για νέα σκευάσματα, ενώ δεσμεύονται για «τιμές ισότιμης χώρας» (MFN) σε μελλοντικά προϊόντα.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιτυχία της κυβέρνησης Τραμπ σε πιέσεις προς φαρμακοβιομηχανίες, μετά τη συμφωνία με Pfizer και AstraZeneca. Παρά την αποτυχία στην πρώτη θητεία, οι πρόσφατες απειλές και μέτρα οδήγησαν σε εθελοντικές μειώσεις, αντιμετωπίζοντας τις υψηλότερες τιμές φαρμάκων στις ΗΠΑ παγκοσμίως.

