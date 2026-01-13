Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι – Ενεργοποίηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Γεώργιου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τη Δευτέρα από το Μαρούσι, με τις αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

13 Ιαν. 2026 11:54
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την εξαφάνιση του 25χρονου Γεώργιου Κοτσαύτη, ο οποίος αγνοείται από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, όταν και χάθηκαν τα ίχνη του από την περιοχή του Αμαρουσίου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2026, Το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα της εξαφάνισής του, ο Γεώργιος Κοτσαύτης φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρο φούτερ. Έχει ύψος 1,80 μ., ζυγίζει περίπου 80 κιλά, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αποχώρησε από την οικία του οδηγώντας αυτοκίνητο μάρκας Toyota Avensis, χρώματος γκρι, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΧ 7726.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

