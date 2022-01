Συναγερμός για τσουνάμι στη Νέα Ζηλανδία μετά από έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου

Σε έκδοση συναγερμού για τσουνάμι προχώρησαν οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας αλλά και της νήσου Τόνγκα μετά την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου κοντά στο νησί του Ειρηνικού.

Τον συναγερμό για τις βόρειες και ανατολικές ακτές του βόρειου τμήματος της Νέας Ζηλανδίας σήμανε η υπηρεσία NEMA (National Emergency Management Agency).

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό κύματα τσουνάμι ύψους περίπου μισού μέτρου παρατηρήθηκαν σε μετρητές που βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας στην πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας ύστερα από δραστηριότητα ηφαιστείου στην Τόνγκα.

Η απειλή για τσουνάμι συνεχίζεται και οι διακυμάνσεις στο επίπεδο της θάλασσας καθώς και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν κινδύνους κατά μήκος παράκτιων περιοχών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κέντρο.

Here is a different view of the Underwater volcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai eruption via GOES-West Ash RGB product. pic.twitter.com/Bbzz6zg8sV

1.14.2021: Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/zOTj6Qu1Wv

— NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022