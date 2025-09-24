Συναγερμός σε Αχαΐα και Ηλεία για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Βουπράσιο, ύποπτο στη Μανωλάδα

Έντονη ανησυχία επικρατεί σε Αχαΐα και Ηλεία μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στο Βουπράσιο Αχαΐας και τον εντοπισμό ύποπτου περιστατικού στη Μανωλάδα, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων να αναμένονται άμεσα. Η γεωγραφική γειτνίαση των δύο περιοχών και η κινητικότητα των εκτροφών αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς της νόσου, γι’ αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, χαρακτήρισε δυσάρεστη την εξέλιξη, καθώς η εμφάνιση νέου κρούσματος δείχνει πιθανή δευτερογενή ή τριτογενή μετάδοση της νόσου. «Κάτι δεν τηρείται σωστά από όσους πρέπει να το τηρήσουν», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι εκτροφές είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και είχαν ληφθεί μέτρα όπως απαγόρευση μεταφορών και πρόσβασης. Τα πρώτα στοιχεία για την επιβεβαίωση θα προκύψουν από τεστ σάλιου.

Η προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας, Μπέκυ Σπυροπούλου, επιβεβαίωσε ότι θετικό κρούσμα εντοπίστηκε στο Βουπράσιο, ενώ δείγμα από τη Νέα Μανωλάδα στάλθηκε για ανάλυση. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα εφαρμοστούν άμεσα μέτρα όπως καραντίνα και θανάτωση ζώων, ενώ θα δημιουργηθούν νέες ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Η ίδια περιέγραψε και τα συμπτώματα της νόσου στα ζώα: καχεξία, ανορεξία, πυρετός, δερματικές αλλοιώσεις στο κεφάλι και τα άτριχα σημεία, καθώς και εκκρίματα από μύτη και στόμα. Υπογράμμισε ότι ο ιός μπορεί να επιβιώσει στο περιβάλλον έως και έξι μήνες, μεταδίδεται εύκολα και απαιτείται αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, απολύμανση και περιορισμός μετακινήσεων.

Στην Ηλεία λειτουργούν τέσσερις απολυμαντικοί σταθμοί –στην Ανδραβίδα-Κυλλήνη, στον Πύργο, στην Αρχαία Ολυμπία και στην Ήλιδα– με στόχο την ασφαλή μεταφορά ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος. Κάθε έλεγχος συνοδεύεται από βεβαίωση απολύμανσης, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της αγροτικής παραγωγής και να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ευλογιάς.

Πηγή: patrisnews.com

