Συναγερμός σε Αχαΐα και Ηλεία για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Βουπράσιο, ύποπτο στη Μανωλάδα

Η επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στο Βουπράσιο και η διερεύνηση ύποπτου περιστατικού στη Μανωλάδα προκαλούν ανησυχία σε παραγωγούς και αρχές, με την περιοχή να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης.

Συναγερμός σε Αχαΐα και Ηλεία για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Βουπράσιο, ύποπτο στη Μανωλάδα
24 Σεπ. 2025 12:46
Pelop News

Έντονη ανησυχία επικρατεί σε Αχαΐα και Ηλεία μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στο Βουπράσιο Αχαΐας και τον εντοπισμό ύποπτου περιστατικού στη Μανωλάδα, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων να αναμένονται άμεσα. Η γεωγραφική γειτνίαση των δύο περιοχών και η κινητικότητα των εκτροφών αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς της νόσου, γι’ αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, χαρακτήρισε δυσάρεστη την εξέλιξη, καθώς η εμφάνιση νέου κρούσματος δείχνει πιθανή δευτερογενή ή τριτογενή μετάδοση της νόσου. «Κάτι δεν τηρείται σωστά από όσους πρέπει να το τηρήσουν», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι εκτροφές είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και είχαν ληφθεί μέτρα όπως απαγόρευση μεταφορών και πρόσβασης. Τα πρώτα στοιχεία για την επιβεβαίωση θα προκύψουν από τεστ σάλιου.

Η προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας, Μπέκυ Σπυροπούλου, επιβεβαίωσε ότι θετικό κρούσμα εντοπίστηκε στο Βουπράσιο, ενώ δείγμα από τη Νέα Μανωλάδα στάλθηκε για ανάλυση. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα εφαρμοστούν άμεσα μέτρα όπως καραντίνα και θανάτωση ζώων, ενώ θα δημιουργηθούν νέες ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Η ίδια περιέγραψε και τα συμπτώματα της νόσου στα ζώα: καχεξία, ανορεξία, πυρετός, δερματικές αλλοιώσεις στο κεφάλι και τα άτριχα σημεία, καθώς και εκκρίματα από μύτη και στόμα. Υπογράμμισε ότι ο ιός μπορεί να επιβιώσει στο περιβάλλον έως και έξι μήνες, μεταδίδεται εύκολα και απαιτείται αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, απολύμανση και περιορισμός μετακινήσεων.

Στην Ηλεία λειτουργούν τέσσερις απολυμαντικοί σταθμοί –στην Ανδραβίδα-Κυλλήνη, στον Πύργο, στην Αρχαία Ολυμπία και στην Ήλιδα– με στόχο την ασφαλή μεταφορά ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος. Κάθε έλεγχος συνοδεύεται από βεβαίωση απολύμανσης, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της αγροτικής παραγωγής και να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ευλογιάς.

Πηγή: patrisnews.com
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ