Συναγερμός στη Χαβάη: Χιλιάδες απομακρύνθηκαν εξαιτίας φόβων για κατάρρευση φράγματος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρέθηκε η βόρεια Οάχου στη Χαβάη, καθώς οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης σε περίπου 5.500 κατοίκους μετά την προειδοποίηση ότι το φράγμα Γουαχιαγουά αντιμετώπιζε άμεσο κίνδυνο αστοχίας λόγω των ακραίων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών.

21 Μαρ. 2026 14:53
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στη Χαβάη, όπου περίπου 5.500 κάτοικοι στις περιοχές Waialua και Haleiwa κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα, μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών για πιθανό κίνδυνο στο φράγμα Γουαχιαγουά στην Οάχου. Η έντονη κακοκαιρία και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μιλούν αρχικά για άμεσο κίνδυνο αστοχίας.

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο νησί, με σπίτια να πλημμυρίζουν, δρόμους να κόβονται και σωστικά συνεργεία να επεμβαίνουν συνεχώς. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, περισσότεροι από 230 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Περίπου 10 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για υποθερμία.

Τι λένε τα νεότερα για το φράγμα

Παρότι το αρχικό alert έκανε λόγο για άμεσο κίνδυνο, νεότερες ενημερώσεις από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού στο φράγμα άρχισε να υποχωρεί και ότι ο ιδιοκτήτης του εκτιμά πως η κατασκευή παραμένει στατική επαρκής. Ωστόσο, η εντολή εκκένωσης παρέμεινε σε ισχύ, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη προσοχή.

Βαριές ζημιές και νέες προειδοποιήσεις

Ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν χαρακτήρισε το φαινόμενο ως τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 20 ετών και εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος των ζημιών μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχές θα συνεχιστούν, κρατώντας σε επιφυλακή τις αρχές και τους κατοίκους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ