Συναγερμός στη Χαβάη: Χιλιάδες απομακρύνθηκαν εξαιτίας φόβων για κατάρρευση φράγματος

Συναγερμός σήμανε στη Χαβάη, όπου περίπου 5.500 κάτοικοι στις περιοχές Waialua και Haleiwa κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα, μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών για πιθανό κίνδυνο στο φράγμα Γουαχιαγουά στην Οάχου. Η έντονη κακοκαιρία και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μιλούν αρχικά για άμεσο κίνδυνο αστοχίας.

Kaimuki saw an “insane” amount of flooding as rain overwhelmed already-saturated ground. Check out this video from Ocean Paddler TV of the drive down 16th Avenue, which was covered in water. Head to https://t.co/jCEPQFySzO for live storm coverage on this First Alert Weather Day. pic.twitter.com/KhZTTZszuj — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) March 20, 2026

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο νησί, με σπίτια να πλημμυρίζουν, δρόμους να κόβονται και σωστικά συνεργεία να επεμβαίνουν συνεχώς. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, περισσότεροι από 230 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Περίπου 10 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για υποθερμία.

BREAKING: Terrifying scenes this morning in Waialua, HI, as a flash emergency alert was issued for the northern shores of Oahu. Residents of Waialua are now under an evacuation order. #HIwx pic.twitter.com/u5OQ6xzo7f — WeatherNation (@WeatherNation) March 20, 2026

Τι λένε τα νεότερα για το φράγμα

Παρότι το αρχικό alert έκανε λόγο για άμεσο κίνδυνο, νεότερες ενημερώσεις από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού στο φράγμα άρχισε να υποχωρεί και ότι ο ιδιοκτήτης του εκτιμά πως η κατασκευή παραμένει στατική επαρκής. Ωστόσο, η εντολή εκκένωσης παρέμεινε σε ισχύ, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη προσοχή.

Massive flooding triggered by heavy rain in Waialua, Hawaii, US 🇺🇸 pic.twitter.com/DcqiZflUwH — Disaster News (@Top_Disaster) March 20, 2026

Βαριές ζημιές και νέες προειδοποιήσεις

Ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν χαρακτήρισε το φαινόμενο ως τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 20 ετών και εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος των ζημιών μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχές θα συνεχιστούν, κρατώντας σε επιφυλακή τις αρχές και τους κατοίκους.

Hawai’i: of last night’s historic rainfall. Here is the current situation on Waialua Beach Road, where sections are sitting under roughly 3 feet of water! Over 4,000 told to evacuate Hawaii’s Oahu island as officials warn 120-year-old dam could fail pic.twitter.com/FBBKZR9Rhy — Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) March 20, 2026

