Συναγερμός στη Δανία: Τέσσερα αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω drones

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τη Δευτέρα είχε διακοπεί για περίπου τρεις ώρες η λειτουργία του αεροδρομίου στο Όσλο, στη Νορβηγία, λόγω παρόμοιου περιστατικού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

25 Σεπ. 2025 7:27
Pelop News

Τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία σταμάτησαν προσωρινά τη λειτουργία τους μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το νέο περιστατικό έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου είχε ανασταλεί η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης για τον ίδιο λόγο.

Οι εγκαταστάσεις που επηρεάστηκαν είναι αυτές του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ. Ιδιαίτερη σημασία έχει το κλείσιμο του αεροδρομίου στο Άαλμποργκ, καθώς εκτός από πολιτικό χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση.

Οι αρχές τόνισαν ότι τα περιστατικά παρουσιάζουν κοινά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από τη χρήση των drones ή ποιος είναι ο στόχος τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τη Δευτέρα είχε διακοπεί για περίπου τρεις ώρες η λειτουργία του αεροδρομίου στο Όσλο, στη Νορβηγία, λόγω παρόμοιου περιστατικού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
