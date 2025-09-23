Συναγερμός σε Δανία και Νορβηγία: Προσωρινό λουκέτο στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλου ΒΙΝΤΕΟ

Τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας ανέστειλαν για ώρες τη λειτουργία τους μετά τον εντοπισμό μη αναγνωρισμένων drones. Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς επίσημες απαντήσεις για την προέλευση.

Συναγερμός σε Δανία και Νορβηγία: Προσωρινό λουκέτο στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλου ΒΙΝΤΕΟ
23 Σεπ. 2025 7:44
Pelop News

Αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Δανία και τη Νορβηγία, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εθεάθησαν στον εναέριο χώρο των δύο χωρών, οδηγώντας σε προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Κοπεγχάγης και Όσλο. Η διακοπή των πτήσεων κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες, με τις εγκαταστάσεις να επαναλειτουργούν τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Δανίας, καταγράφηκαν δύο έως τρία μεγάλα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τύπος τους ή η κατεύθυνσή τους. «Δεν γνωρίζουμε ούτε την προέλευση ούτε το πού κατευθύνθηκαν στη συνέχεια», ανέφερε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Jakob Hansen, αποφεύγοντας να σχολιάσει αν υπήρξε ρωσική εμπλοκή.

Η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί από τις 20:30 τοπική ώρα, με περισσότερες από 35 πτήσεις να εκτρέπονται σε άλλους προορισμούς. Το αεροδρόμιο προειδοποίησε για πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο Όσλο, όπου drone εντοπίστηκε κοντά στον εναέριο χώρο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή των πτήσεων. Η λειτουργία αποκαταστάθηκε γύρω στις 04:30, όπως ανακοίνωσαν οι νορβηγικές αρχές.

Η αστυνομία της Δανίας δήλωσε ότι θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας και βρίσκεται σε συνεργασία με τις νορβηγικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για «παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία» στη Δανία, χωρίς ωστόσο να παραθέσει αποδείξεις. Μέχρι στιγμής, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ έχουν αποδώσει επίσημα ευθύνες.

Νέα ενημέρωση από τις δανικές αρχές αναμένεται μέσα στην ημέρα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
14:17 Τέλος η κολύμβηση στα Καμένα Βούρλα! Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ