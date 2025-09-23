Συναγερμός σε Δανία και Νορβηγία: Προσωρινό λουκέτο στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλου ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Δανία και τη Νορβηγία, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εθεάθησαν στον εναέριο χώρο των δύο χωρών, οδηγώντας σε προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Κοπεγχάγης και Όσλο. Η διακοπή των πτήσεων κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες, με τις εγκαταστάσεις να επαναλειτουργούν τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Δανίας, καταγράφηκαν δύο έως τρία μεγάλα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τύπος τους ή η κατεύθυνσή τους. «Δεν γνωρίζουμε ούτε την προέλευση ούτε το πού κατευθύνθηκαν στη συνέχεια», ανέφερε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Jakob Hansen, αποφεύγοντας να σχολιάσει αν υπήρξε ρωσική εμπλοκή.

Η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί από τις 20:30 τοπική ώρα, με περισσότερες από 35 πτήσεις να εκτρέπονται σε άλλους προορισμούς. Το αεροδρόμιο προειδοποίησε για πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους.

VIDEO 🚨 Unidentified drone spotted flying dangerously low over Copenhagen Airport, Denmark pic.twitter.com/JgxTlT5L69 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 22, 2025

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο Όσλο, όπου drone εντοπίστηκε κοντά στον εναέριο χώρο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή των πτήσεων. Η λειτουργία αποκαταστάθηκε γύρω στις 04:30, όπως ανακοίνωσαν οι νορβηγικές αρχές.

Major police presence in and outside Copenhagen Airport in Denmark, as all arriving and departing flights have been halted due to a number of unidentified “large” drones being spotted flying in the airspace around CPH. pic.twitter.com/Tkb3cPy0e8 — OSINTdefender (@sentdefender) September 22, 2025

Η αστυνομία της Δανίας δήλωσε ότι θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας και βρίσκεται σε συνεργασία με τις νορβηγικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για «παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία» στη Δανία, χωρίς ωστόσο να παραθέσει αποδείξεις. Μέχρι στιγμής, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ έχουν αποδώσει επίσημα ευθύνες.

Νέα ενημέρωση από τις δανικές αρχές αναμένεται μέσα στην ημέρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



