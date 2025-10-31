Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, όταν εντοπίστηκε ύποπτη μοτοσικλέτα στη Βασιλίσσης Σοφίας, απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον.

Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον
31 Οκτ. 2025 13:44
Pelop News

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στη Βασιλίσσης Σοφίας 79, μετά τον εντοπισμό μοτοσικλέτας που κρίθηκε ύποπτη από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποιούν ελέγχους για ενδεχόμενο εκρηκτικό μηχανισμό.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί τόπου, αποκλείοντας τον χώρο γύρω από το όχημα.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ειδικών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:34 Ιδού τα κατασχεθέντα αντικείμενα της συμμορίας που είχε σαρώσει τον Πύργο – Ανήκει κάποιο σε εσάς;
14:30 Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη
14:27 Την Τρίτη στη Βουλή η έκτακτη κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ
14:23 Η μουσική σώπασε για τον Γιώργο Νιάρχο: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Συντετριμμένη η Μάρα Θρασυβουλίδου
14:22 Καλάβρυτα: Ο Δήμος καλεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Δάφνη και Κλειτορία το Σάββατο για τα ΕΛΤΑ 
14:15 Πάτρα – Πελετίδης για φορτοεκφορτώσεις: Σεβαστείτε το ωράριο, προσοχή στους πεζούς
14:13 Το «θησαυροφυλάκιο του αιώνα»: Άφαντα τα κοσμήματα του Λούβρου – 7 συλλήψεις, αλλά κανένα εύρημα
14:04 Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου»
14:00 Πατρών-Καλαβρύτων: Αίτημα και της Πάτρας η χάραξη και αναβάθμιση του δικτύου
13:59 Πελετίδης προς μεταφορικές: «Σεβαστείτε το ωράριο στους πεζόδρομους – Δεν είναι δρόμοι διέλευσης φορτηγών»
13:53 Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα
13:51 Ο Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον
13:38 Νέα τροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου για την τέφρα του θείου του
13:31 Ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού» φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα νοσοκομεία – Η νέα εποχή στο ΕΣΥ ξεκινά
13:25 Συνελήφθη ο «χασάπης του αιώνα» στο Σουδάν: Ο πολέμαρχος που καυχιόταν πως σκότωσε 2.000 ανθρώπους
13:18 Παρέμβαση Τσιάρα για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Ζητεί εισαγγελική έρευνα για παραβάσεις και παράνομα εμβόλια
13:15 Από τον Δεκέμβριο οι διαγραφές στα ΑΕΙ – Εκτός 280.000 φοιτητές, ποιοι προλαβαίνουν να… σωθούν
13:09 Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» – Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία
13:06 Πάτρα: Δημοπρατείται η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου – Επιστρέφει ανανεωμένη στους Πατρινούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ