Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στη Βασιλίσσης Σοφίας 79, μετά τον εντοπισμό μοτοσικλέτας που κρίθηκε ύποπτη από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποιούν ελέγχους για ενδεχόμενο εκρηκτικό μηχανισμό.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί τόπου, αποκλείοντας τον χώρο γύρω από το όχημα.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ειδικών.

