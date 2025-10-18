Συναγερμός στην επιχείρηση “Ασπίδες”: Φλεγόμενο τάνκερ κοντά στην Υεμένη – Η “Σπέτσαι” στη γραμμή διάσωσης

Μέχρι στιγμής, 24 από τα 26 μέλη του πληρώματος — ένας Ουκρανός και 23 Ινδοί — έχουν διασωθεί από τα πλοία MV Meda και AK Carl. Ένα μέλος παραμένει στο φλεγόμενο πλοίο, ενώ ένα ακόμη αγνοείται.

Συναγερμός στην επιχείρηση “Ασπίδες”: Φλεγόμενο τάνκερ κοντά στην Υεμένη - Η “Σπέτσαι” στη γραμμή διάσωσης
18 Οκτ. 2025 18:36
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στις δυνάμεις της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» όταν δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες ανοιχτά της Υεμένης. Η ελληνική φρεγάτα «Σπέτσαι» ανέλαβε κρίσιμη αποστολή έρευνας και διάσωσης του πληρώματος, ενώ ένα μέλος αγνοείται.

Η φωτιά ξέσπασε στο δεξαμενόπλοιο «MV Falcon», με σημαία Καμερούν, το οποίο έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν με προορισμό το Τζιμπουτί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη στο εσωτερικό του πλοίου, με αποτέλεσμα να φλέγεται περίπου το 15% του σκάφους. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ατύχημα, χωρίς να αποκλείεται ακόμη κανένα ενδεχόμενο.

Μετά το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε ο πλοίαρχος, ο διοικητής της επιχείρησης «Ασπίδες», Υποναύαρχος Andrea Quondamatteo, διέταξε άμεση κινητοποίηση. Η ελληνική φρεγάτα «Σπέτσαι», που επιχειρεί στην περιοχή, έλαβε εντολή να πλησιάσει το σημείο και να συνδράμει με το ελικόπτερό της για την εκκένωση του πληρώματος.

Παράλληλα, ένα γαλλικό αεροπορικό μέσο έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τη διάσωση, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και διερχόμενα πλοία που ανταποκρίθηκαν στο SOS.

Οι τελευταίες πληροφορίες

Μέχρι στιγμής, 24 από τα 26 μέλη του πληρώματος — ένας Ουκρανός και 23 Ινδοί — έχουν διασωθεί από τα πλοία MV Meda και AK Carl. Ένα μέλος παραμένει στο φλεγόμενο πλοίο, ενώ ένα ακόμη αγνοείται.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το «MV Falcon» είναι φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο νέας έκρηξης. Όλα τα διερχόμενα πλοία έχουν ειδοποιηθεί να κρατήσουν ασφαλή απόσταση.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας Ambrey, που πρώτη κατέγραψε το σήμα κινδύνου, ανέφερε ότι το προφίλ του πλοίου δεν ταιριάζει με τα πλοία που συνήθως στοχοποιούν οι Χούθι της Υεμένης, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή του τεχνικού ατυχήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:23 Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε πρώην προπονητή της Παναχαϊκής
21:12 Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο
21:08 «Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων», το κοινό μήνυμα Καρυστιανού και Ρούτσι
20:52 Πυροσβεστική: Ενισχύεται με 4.500 επιπλέον μάχιμα στελέχη έως το 2026
20:44 Ελλάδα: Μακάβριο στατιστικό, οι περιοχές που μετρούν περισσότερους θανάτους από ότι γεννήσεις
20:32 ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:19 Καιρός (19/10/2025): Διήμερο κακοκαιρίας προ των πυλών, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
20:12 Ο Απόλλων έκανε τη δουλειά στην Κέρκυρα, πρώτη νίκη «εκτός»
20:11 Νίκες για Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Πήγασο στην Α΄ Κατηγορία
20:05 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου το ήθελε πολύ και έκανε το «2 στα 2» στην έδρα της ΦΩΤΟ
20:00 Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις-σοκ για τη 17χρονη που κακοποίησε τη 13χρονη – Τρία χρόνια εκφοβισμού καταγγέλλει η μητέρα ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Κατάθεση-κλειδί στη Φοινικούντα: Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό σπάει τη σιωπή του
19:47 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου – Στο σημείο η Πυροσβεστική
19:39 Κανελλόπουλος: «Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια»
19:35 Πάτρα: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο δίπλα στις ράγες προκάλεσε συναγερμό – Κίνδυνος δυστυχήματος στη Βορείου Ηπείρου
19:24 Χωρίς δίπλωμα και με επικίνδυνη νταλίκα: «Τσουχτερό» πρόστιμο 2.365 ευρώ σε 57χρονο στην Αττική Οδό
19:12 Κασσελάκης μετά τη διαρροή συνομιλίας με Τζάκρη: «Υπερήφανος για τη Θεοδώρα, δεν μας κρατάει κανείς»
19:11 Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λαμπαούνας – Ο έμπορος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην αγορά της Ηλείας
19:00 Τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα δεν είναι ποτέ «ξαφνικά» – Τι αποκαλύπτει νέα διεθνής μελέτη
18:54 Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ασθενής με διαβήτη κινδύνευσε να χάσει το πόδι του -Καταγγελία κόρης για αδιαφορία γιατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ