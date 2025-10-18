Συναγερμός στην επιχείρηση “Ασπίδες”: Φλεγόμενο τάνκερ κοντά στην Υεμένη – Η “Σπέτσαι” στη γραμμή διάσωσης

Συναγερμός σήμανε στις δυνάμεις της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» όταν δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες ανοιχτά της Υεμένης. Η ελληνική φρεγάτα «Σπέτσαι» ανέλαβε κρίσιμη αποστολή έρευνας και διάσωσης του πληρώματος, ενώ ένα μέλος αγνοείται.

Η φωτιά ξέσπασε στο δεξαμενόπλοιο «MV Falcon», με σημαία Καμερούν, το οποίο έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν με προορισμό το Τζιμπουτί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη στο εσωτερικό του πλοίου, με αποτέλεσμα να φλέγεται περίπου το 15% του σκάφους. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ατύχημα, χωρίς να αποκλείεται ακόμη κανένα ενδεχόμενο.

Μετά το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε ο πλοίαρχος, ο διοικητής της επιχείρησης «Ασπίδες», Υποναύαρχος Andrea Quondamatteo, διέταξε άμεση κινητοποίηση. Η ελληνική φρεγάτα «Σπέτσαι», που επιχειρεί στην περιοχή, έλαβε εντολή να πλησιάσει το σημείο και να συνδράμει με το ελικόπτερό της για την εκκένωση του πληρώματος.

Παράλληλα, ένα γαλλικό αεροπορικό μέσο έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τη διάσωση, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και διερχόμενα πλοία που ανταποκρίθηκαν στο SOS.

Οι τελευταίες πληροφορίες

Μέχρι στιγμής, 24 από τα 26 μέλη του πληρώματος — ένας Ουκρανός και 23 Ινδοί — έχουν διασωθεί από τα πλοία MV Meda και AK Carl. Ένα μέλος παραμένει στο φλεγόμενο πλοίο, ενώ ένα ακόμη αγνοείται.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το «MV Falcon» είναι φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο νέας έκρηξης. Όλα τα διερχόμενα πλοία έχουν ειδοποιηθεί να κρατήσουν ασφαλή απόσταση.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας Ambrey, που πρώτη κατέγραψε το σήμα κινδύνου, ανέφερε ότι το προφίλ του πλοίου δεν ταιριάζει με τα πλοία που συνήθως στοχοποιούν οι Χούθι της Υεμένης, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή του τεχνικού ατυχήματος.

