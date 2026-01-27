«Συναγερμός» στην Ινδία για έξαρση του ίου Nipah

Συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές στην Ινδία προκειμένου να ελέγξουν την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού Nipah που καταγράφηκαν στη Δυτική Βεγγάλη. Η αλυσίδα μετάδοσης φαίνεται να ξεκίνησε από εργαζόμενους σε νοσοκομείο, οι οποίοι είχαν προηγουμένως μεταβεί σε αγροτική περιοχή.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 5 περιστατικά μόλυνσης, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ περίπου 110 άτομα έχουν τεθεί σε προληπτική απομόνωση διάρκειας 21 ημερών. Δύο νοσηλεύτριες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής καρδιολογικής φροντίδας, εκ των οποίων η μία παραμένει σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Από την πρώτη στιγμή έχει ενημερωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς ο ιός Nipah συγκαταλέγεται στα παθογόνα υψηλής προτεραιότητας για παρακολούθηση και έρευνα, λόγω της πιθανότητας να εξελιχθεί σε πανδημία εάν δεν περιοριστεί εγκαίρως.

Ο ιός Nipah μεταδίδεται συνήθως από ζώα στον άνθρωπο, όπως μολυσμένες νυχτερίδες ή χοίροι, ωστόσο μπορεί να υπάρξει και μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω μολυσμένων τροφίμων.

Πώς ξεκίνησε η διασπορά;

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΟΥ, τα 2 πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα εντοπίστηκαν στις 11 Ιανουαρίου. Τα αρχικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ασθενείς πιθανόν μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στην περιοχή Purba Bardhaman. Πρόκειται για δύο νοσηλευτές ιδιωτικού νοσοκομείου στη Δυτική Βεγγάλη, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την Καλκούτα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας από τους νοσηλευτές είχε περιθάλψει ασθενή με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος κατέληξε. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο ασθενής αυτός ήταν φορέας του ιού.

Μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι, και οι δύο παρουσίασαν υψηλό πυρετό και δυσκολία στην αναπνοή. Στις 4 Ιανουαρίου εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς η υγεία τους επιδεινώθηκε.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί λοιμώξεις από τον ιό Nipah στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, το τελευταίο κρούσμα στη Δυτική Βεγγάλη είχε αναφερθεί το 2007, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η κυβέρνηση της Δυτικής Βεγγάλης έχει λάβει προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά. Επιπλέον, μικτή ομάδα αντιμετώπισης επιδημιών στάλθηκε στην περιοχή για την υποστήριξη του ελέγχου της έξαρσης.

Τι είναι ο ιός Nipah

Ο ιός Nipah είναι γνωστός από το 1998, όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπους στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή θνησιμότητα, που κυμαίνεται μεταξύ 40% και 75%, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία ή εμβόλιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει τον Nipah στις δέκα ασθένειες ύψιστης προτεραιότητας, μαζί με παθογόνους παράγοντες όπως η Covid-19 και ο Zika, λόγω της δυνατότητάς του να προκαλέσει επιδημία.

Ο ιός προκαλεί μια σειρά συμπτωμάτων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένα σύμπτωμα. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους, εμετούς και πονόλαιμο. Σε ορισμένους ανθρώπους, αυτά μπορεί να ακολουθηθούν από υπνηλία, διαταραχή της συνείδησης και πνευμονία.

Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί εγκεφαλίτιδα, μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση που προκαλεί φλεγμονή του εγκεφάλου.

