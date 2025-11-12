Συναγερμός στην Ιόνια Οδό: Αμνοερίφια έπεσαν στο οδόστρωμα, δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων ευλογιάς

Απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, όταν έξι αμνοερίφια έπεσαν στο οδόστρωμα από φορτηγό, προκαλώντας κίνδυνο τροχαίου. Η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση, παραβίαση υγειονομικών μέτρων και μη τήρηση απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη της ευλογιάς.

12 Νοέ. 2025 11:47
Pelop News

Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, όταν έξι αμνοερίφια έπεσαν στο οδόστρωμα από κινούμενο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο τροχαίου δυστυχήματος.

Αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν δύο ημεδαπούς άνδρες, τον ιδιοκτήτη των ζώων και τον οδηγό του οχήματος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβίαση απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, καθώς και παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο ιδιοκτήτης είχε αναθέσει τη μεταφορά των ζώων στον οδηγό, χωρίς όμως να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και οι υγειονομικοί κανόνες. Η μεταφορά πραγματοποιούνταν κατά παράβαση σχετικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την πρόληψη διασποράς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ζώα στον αυτοκινητόδρομο και τα απομάκρυναν με ασφάλεια, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η Κτηνιατρική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας για τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου), με τις αρχές να συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες και τις παραλείψεις που οδήγησαν στο περιστατικό.

Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αυστηρής τήρησης των κτηνιατρικών και μεταφορικών κανόνων, καθώς και της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν τεθεί σε ισχύ στη Δυτική Ελλάδα για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς.

