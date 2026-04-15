Συναγερμός στην Ορεστιάδα: Μεγάλος όγκος νερού αναμένεται στον Άρδα από τη Βουλγαρία

Σημαντικές ποσότητες νερού αναμένεται να εισέλθουν μέσα στις επόμενες ώρες στον ποταμό Άρδα, στην περιοχή της Ορεστιάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, που απευθύνει σύσταση αυξημένης προσοχής προς τους πολίτες.

Οπως γνωστοποιήθηκε, η αυξημένη εισροή υδάτων συνδέεται με τις ετήσιες τεχνικές επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στο φράγμα Ιβαΐλοβγκραντ στη Βουλγαρία. Για τον λόγο αυτό, η δημοτική Αρχή καλεί όσους κινούνται ή δραστηριοποιούνται κοντά στην περιοχή του ποταμού να μην τον πλησιάζουν, καθώς αναμένεται να περάσει μεγάλος όγκος νερού.

Παράλληλα, δίνονται σαφείς οδηγίες για αποφυγή διέλευσης από σημεία που ενδέχεται να καταστούν επικίνδυνα. Ειδικότερα, συστήνεται να μην χρησιμοποιούνται οι ιρλανδικές διαβάσεις, κυρίως στις περιοχές των Καστανεών και των Ριζίων, καθώς και η γέφυρα της Ελιάς.

Η ανακοίνωση του Δήμου έχει προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην αποφυγή ατυχημάτων, ενόψει της αναμενόμενης αύξησης της στάθμης και της ροής του ποταμού. Οι πολίτες καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση ή παραμονή κοντά στον Άρδα μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

