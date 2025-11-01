Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 15χρονη μαθήτρια – Αγωνία για τη Μαρία Ειρήνη Κ.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα για την εξαφάνιση της 15χρονης Μαρίας Ειρήνης Κ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της 29ης Οκτωβρίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert, εκφράζοντας φόβους πως η ζωή της ανήλικης ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 15χρονη μαθήτρια - Αγωνία για τη Μαρία Ειρήνη Κ.
01 Νοέ. 2025 8:55
Pelop News

Αναστάτωση προκαλεί στην Πάτρα η εξαφάνιση της Μαρίας Ειρήνης Κ., 15 ετών, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 29 Οκτωβρίου. Η μαθήτρια είχε φύγει για το σχολείο της στις 8:30, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα εξαφανίστηκε, χωρίς κανένα ίχνος επικοινωνίας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως η ζωή της 15χρονης ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ειρήνη έχει ύψος 1,78 μ., ζυγίζει 62 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σετ φόρμας και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση εντοπισμού στην Πάτρα και τις γύρω περιοχές, με τη συμμετοχή της αστυνομίας, εθελοντών και φορέων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα και όλο το 24ωρο:

  • στη Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000,
  • σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, ή
  • μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.
