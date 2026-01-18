Συναγερμός στις Άλπεις μετά από έντονες χιονοπτώσεις: Οκτώ νεκροί από χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Τραγικός απολογισμός από χιονοστιβάδες στις αυστριακές Άλπεις το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026: οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολλαπλά περιστατικά, ενώ ο συνολικός αριθμός νεκρών σκιέρ στις Άλπεις (Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία) από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ξεπερνά τους 17, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων και της ασταθούς χιονοστρώσεως.

Στην κεντρική Αυστρία, στην περιοχή Μούρταλ της Στυρίας, χιονοστιβάδα παρέσυρε τρία από τα επτά μέλη ομάδας Τσέχων σκιέρ που πραγματοποιούσαν χιονοδρομία εκτός πίστας. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των συνεργείων διάσωσης, τα τρία θύματα εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκρά.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην περιοχή Πόνγκαου κοντά στο Ζάλτσμπουργκ, δύο ξεχωριστές χιονοστιβάδες έπληξαν σκιέρ εκτός πίστας: η πρώτη παρέσυρε επτά άτομα, με αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία, ενώ η δεύτερη θάβει μία γυναίκα σκιέρ (μαζί με τον σύζυγό της που ειδοποίησε τις αρχές), η οποία δεν μπόρεσε να επανέλθει στη ζωή παρά τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο Γκέρχαρντ Κρέμζερ, επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης στο Πόνγκαου, δήλωσε ότι «παρά τις σαφείς και επανειλημμένες προειδοποιήσεις, είχαμε πολλές χιονοστιβάδες σήμερα, με δυστυχώς μοιραίες συνέπειες», τονίζοντας τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης.

Στις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ άλλων, ένα 13χρονο παιδί από την Τσεχία σκοτώθηκε την Τρίτη 14 Ιανουαρίου σε χιονοστιβάδα εκτός πίστας στο Μπαντ Γκαστάιν, ενώ την Κυριακή 12 Ιανουαρίου έχασε τη ζωή του 58χρονος σκιέρ στο Βέερμπεργκ του Τιρόλου.

Οι αρχές σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων, καλώντας τους σκιέρ να παραμένουν εντός πιστών και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας.

