Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Δύο κρατούμενοι νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση μετά από χρήση ναρκωτικών

Δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και αποδίδεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση εξετάζεται υπό το βάρος των στοιχείων που δείχνουν πρόσβαση σε επικίνδυνες ουσίες και φαρμακευτικά σκευάσματα μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Δύο κρατούμενοι νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση μετά από χρήση ναρκωτικών
14 Μαρ. 2026 16:48
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου δύο κρατούμενοι φέρεται να κατέληξαν μετά από χρήση ναρκωτικών, ενώ ένας ακόμη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο νοσοκομείο των φυλακών μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ένας 47χρονος Έλληνας και ένας 43χρονος από το Μπαγκλαντές, ενώ ένας 29χρονος από τη Μαυριτανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι τρεις κρατούμενοι προέρχονταν από τη Β’ πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης λαμβάνοντας μεθαδόνη. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει το ενδεχόμενο να είχαν πρόσβαση και σε ψυχιατρικά φάρμακα, αλλά και σε ναρκωτικές ουσίες που εισήχθησαν παράνομα στη φυλακή, με βασική αναφορά στην ουσία «σίσα».

Η υπόθεση αναμένεται να ερευνηθεί περαιτέρω προκειμένου να διαπιστωθούν τόσο τα ακριβή αίτια των δύο θανάτων όσο και ο τρόπος με τον οποίο οι συγκεκριμένες ουσίες βρέθηκαν μέσα στις φυλακές. Μέχρι αυτή την ώρα, οι πληροφορίες παραμένουν προκαταρκτικές και αναμένονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη αποτύπωση του περιστατικού.

 


