Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Δύο κρατούμενοι νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση μετά από χρήση ναρκωτικών

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου δύο κρατούμενοι φέρεται να κατέληξαν μετά από χρήση ναρκωτικών, ενώ ένας ακόμη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο νοσοκομείο των φυλακών μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ένας 47χρονος Έλληνας και ένας 43χρονος από το Μπαγκλαντές, ενώ ένας 29χρονος από τη Μαυριτανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι τρεις κρατούμενοι προέρχονταν από τη Β’ πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης λαμβάνοντας μεθαδόνη. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει το ενδεχόμενο να είχαν πρόσβαση και σε ψυχιατρικά φάρμακα, αλλά και σε ναρκωτικές ουσίες που εισήχθησαν παράνομα στη φυλακή, με βασική αναφορά στην ουσία «σίσα».

Η υπόθεση αναμένεται να ερευνηθεί περαιτέρω προκειμένου να διαπιστωθούν τόσο τα ακριβή αίτια των δύο θανάτων όσο και ο τρόπος με τον οποίο οι συγκεκριμένες ουσίες βρέθηκαν μέσα στις φυλακές. Μέχρι αυτή την ώρα, οι πληροφορίες παραμένουν προκαταρκτικές και αναμένονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη αποτύπωση του περιστατικού.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



