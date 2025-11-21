Συναγερμός στο ΑΧΕΠΑ: Ζευγάρι σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών – Αγώνας δρόμου να βρεθούν μοσχεύματα

Δύο άνθρωποι, άνδρας 65 ετών και γυναίκα 55 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ μετά τη συμμετοχή τους σε εκδήλωση συλλογής και βρώσης μανιταριών. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς και οι δύο χρειάζονται άμεσα μεταμόσχευση ήπατος.

21 Νοέ. 2025 11:51
Pelop News

Σοβαρή υγειονομική κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου ένα ζευγάρι νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν σημάνει συναγερμό για την επείγουσα ανάγκη μεταμόσχευσης ήπατος, ενώ ήδη αναζητούνται διαθέσιμα κέντρα στο εξωτερικό, με την Ιταλία να αποτελεί τον πρώτο προορισμό για πιθανή διακομιδή.

Πρόκειται για έναν 65χρονο άνδρα και μία 55χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να κατανάλωσαν τα μανιτάρια στο πλαίσιο εκδήλωσης συλλογής και γευσιγνωσίας στη βόρεια Ελλάδα.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έχει κινητοποιήσει τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία εξεύρεσης διαθέσιμων μεταμοσχευτικών κέντρων. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο στόχος είναι η διακομιδή και των δύο ασθενών στην Ιταλία εντός της ημέρας, καθώς χρειάζονται άμεσα μεταμόσχευση ήπατος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, με τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του ζευγαριού και να συντονίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη σωτήρια επέμβαση.

