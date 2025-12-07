Συναγερμός στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού σε πολυώροφο πάρκινγκ, συνελήφθη ύποπτος ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο Χίθροου, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε πολίτες με σπρέι πιπεριού σε πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, οι πρώτες κλήσεις έγιναν στις 08:11 και έδειχναν ότι πολλοί άνθρωποι είχαν τραυματιστεί. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

Anyone know what is happening at Heathrow Airport? #heathrow pic.twitter.com/L4IA1xDfFe — Lil guy in the abyss (@Kobeni_Pochita) December 7, 2025

Στην περιοχή έσπευσαν και πληρώματα ασθενοφόρων, μεταφέροντας τους τραυματίες σε νοσοκομεία. Οι τραυματισμοί δεν θεωρούνται σοβαροί ή απειλητικοί για τη ζωή των θυμάτων. Παράλληλα, οι σήραγγες που οδηγούν στο αεροδρόμιο έκλεισαν προσωρινά και τα δρομολόγια του μετρό διακόπηκαν, ενώ ο Τερματικός 3 συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

MAJOR INCIDENT DECLARED AT HEATHROW AIRPORT DMs are open if you have more information. pic.twitter.com/1CEbSHuU6e — British Intel (@TheBritishIntel) December 7, 2025

Ο Διοικητής Πίτερ Στίβενς δήλωσε ότι πρόκειται πιθανότατα για σύγκρουση μεταξύ γνωστών ατόμων και όχι για τρομοκρατική ενέργεια. «Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα και θα υπάρχει αυξημένη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών», τόνισε.

Το αεροδρόμιο Χίθροου επιβεβαίωσε ότι οι ομάδες ασφαλείας συνεργάζονται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα παρέχουν περαιτέρω ενημερώσεις για το περιστατικό.

