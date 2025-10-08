Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) στον Λέντα Κρήτης, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν προληπτικά κοντά σε σπίτια.

08 Οκτ. 2025 14:02
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης (8 Οκτωβρίου) στην περιοχή Λέντας του Ηρακλείου, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες προτού επεκταθούν.
