Συναγερμός στο Λονδίνο για διαρροή αερίου στο Ολυμπιακό Πάρκο – Άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνεύσουν

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών εκλήθη στο Ολυμπιακό Πάρκο Βασίλισσα Ελισάβετ του Λονδίνου, για την αντιμετώπιση πολλών περιστατικών με αναπνευστικές δυσκολίες.

Το Ολυμπιακό Πάρκο ανακοίνωσε ότι υπήρξε περιστατικό με διαρροή αερίου στο London Aquatics Centre, μία κλειστή εγκατάσταση με πισίνες.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

There has been an incident @AquaticsCentre this morning involving the release of a gas. The area has been cordoned off and evacuated. We're working with emergency services on site. There are a number of casualties with breathing difficulties being treated by @Ldn_Ambulance.

