Συναγερμός στο Λονδίνο: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι

Αναφορές για περιστατικό με επιθέσεις με μαχαίρι δέχτηκε η αστυνομία του Λονδίνου ενώ τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται ως περιστατικό που συνδέεται με τρομοκρατία.

Αξιωματικοί της μητροπολιτικής αστυνομίας και τραυματιοφορείς έσπευσαν στην περιοχή που σημειώθηκε το επεισόδιο, στο Bishopsgate, κοντά στο σταθμό Liverpool Street και λίγα μέτρα μακριά από ένα αστυνομικό τμήμα.

We received reports of three stabbings & a person pushed to the floor on Bishopsgate at 9.46am & officers arrived at the scene at 9.51am. Three victims were taken by LAS to a nearby hospital to be treated.

This is an ongoing situation, but is not being treated as terror-related

— City of London Police (@CityPolice) October 6, 2022