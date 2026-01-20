Συναγερμός στο Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο της Real News

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Τρίτης, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην εφημερίδα Real News και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο όπου στεγάζεται ο δημοσιογραφικός όμιλος, στο Μαρούσι.

Ο δράστης δεν προσδιόρισε χρονικό περιθώριο για πιθανή έκρηξη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες εφαρμόζουν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και διενεργούν ελέγχους στον χώρο.

